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У Львові опалення отримують 90% будинків,- ЛМР

Вероніка Рой

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У Львівській міській раді обіцяють, що до кінця дня усі будинки міста будуть з опаленням. Наразі опалення отримують 90% будинків у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на 12.00 год з 2156 будинків тепло вже отримали 1940 будинків. По двох адресах ще завершують ремонтні роботи – це вул. Сихівська, 8 та вул. Литвиненка, 9. Шість будинків поки не отримують опалення через заборгованість.

«На виконання розпорядження міського голови ми відновили подачу опалення у всі будинки, які є на території міста Львова. Станом на 12 год подано тепло до 90% будинків комунальної власності, ЖБК, ОСББ, відомств. Зараз роботи продовжуються, ця цифра буде змінюватись. Плануємо, що до кінця дня запустимо усі будинки, які є на території міста.

По будинках КЕВ зауважень нема, бо торік і цього року багато робіт зроблено щодо заміни інженерних мереж у підвальних приміщеннях. Є питання по 2 будинка – це вул. Литвиненка, 9, там зараз ведуться ремонтні роботи, і на вул. Сихівській, 8. Є 6 будинків, де є заборгованість і зараз теплоенерго не подає туди опалення, у зв’язку із суттєвою заборгованістю мешканців. По інших будинках зауважень нема. 90% будинків – це інформація станом на 12 год. 2156 будинків є загалом по місту, до 1940 будинків тепло вже подано. Ситуація буде змінюватись», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

«Опалювальний сезон у Львові розпочався ще 10 жовтня, 15 жовтня, у зв’язку з потеплінням, він був призупинений. Сьогодні вранці ми відновили, з огляду на температурні показники. І станом на 12 годину у нас уже 100% включено тепло в соціальні заклади: школи, садочки, лікарні. У будинки на 90% внутрішньобудинкові мережі підключені.

Тут я хочу сказати, що Львів має таку добре систему теплопостачання: два комунальні підприємства теплопостачання, обидва належать територіальній громаді. І буквально за півдня можна як припинити так і розгорнути систему. Тому ми вранці почали і вже практично на всі 100% подано тепло. За останні роки багато уваги місто приділяло цим теплопостачальним підприємствам, тому маємо добрі наслідки: в залежності від температури ми можем як включатись так і відключатись, таким чином економлячи кошти як підприємств, так і мешканців. Ми зараз включили, я думаю, вже надовго. Якщо буде потепління на тривалий час, то, думаю, будемо приймати оперативні рішення, але з огляду, що вже кінець жовтня – листопад, то думаю, що ми вже стабільно ввійшли в опалювальний сезон.

Цікава ситуація, коли в період від 10 до 15 жовтня була прохолодніша погода, одні мешканці просили більше тепла включити, інші просили відключити його зовсім. Але що цікаво – більше включити просили люди пільговики, у яких є субсидія, і вони за це тепло по суті не платять, а ті, хто платять за себе, просили ще не включати. Тому ми завжди знаходимо компроміс, щоб не збільшувати навантаження на мешканців, але щоб в будинках було тепло, була достатня температура», – резюмував заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

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