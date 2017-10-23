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Патрульні позбавили прав водія маршрутки, який проїхав залізничний переїзд на заборонене червоне світло

Юлія Шпак

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У Львові патрульні вилучили права у водія маршрутки, який проїхав залізничний переїзд на заборонений червоне світло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора вдень, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення від небайдужого громадянина, який побачив, як водій маршрутного транспортного засобу проїхав залізничний переїзд на заборонений сигнал. Чоловік повідомив, що спершу, водій маршрутки хотів об’їхати колону автомобілів, які стояли на червоний сигнал світлофора, проте побачив, що не встигне перед поїздом та припинив маневр.

Згодом, як тільки потяг проїхав, виїхав з автоколони на залізничний переїзд при увімкненому забороненому сигналі. Також цю подію зафіксував відеореєстратор. Патрульним було достатньо цих доказів, щоб притягнути водія маршрутки до відповідальності. Автомобіль виявили, зупинили та склали на водія протокол за ч.3 ст.123 КУпАП. Посвідчення водія вилучили до рішення суду.

Фото: знімок з відео

Відео: патрульна поліція Львова

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