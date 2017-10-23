На Пустомитівщині п’яний чоловік побив місцеву мешканку: постраждала осліпла на одне око

На Пустомитівщині жінка внаслідок побиття осліпла на одне око. Зловмиснику, який травмував потерпілу, оголошено про підозру у скоєнні злочину, за вчинення якого йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Пустомитівське відділення поліції надійшла заява від жительки одного із селищ району. Жінка повідомила, що 22 вересня під час побутового конфлікту 48-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив її в обличчя.

Лікарі діагностували у потерпілої тілесні ушкодження, внаслідок яких жінка осліпла на праве око. За висновком судово-медичної експертизи травма призвела до стійкої втрати працездатності.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Зараз вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.