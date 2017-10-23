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Між Львовом та Варшавою планують прокласти євроколію

Юлія Шпак

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Між Львовом та Варшавою планують запустити європейську залізничну колію, яка має спростити проходження прикордонного контролю для українців. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час відвідин прикордонного пункту пропуску «Медика»-«Шегині», передає УНІАН.

Говорячи про Конференцію щодо парламентського співробітництва в регіоні Центральної і Східної Європи у Перемишлі, Парубій зауважив, що було обговорено і питання побудови євроколії «від кордону до Львова». Він пояснив, що це дасть змогу «поєднати Львів і Варшаву залізничним сполученням».

«Ми плануємо попередньо, що це буде в Брюховичах, – кінцева зупинка, де людина зможе зайти і там же пройти паспортний контроль, і фактично без зупинки їхати до Варшави», – наголосив голова ВР.

Парубій додав, що за їхніми підрахунками, це дозволить суттєво збільшити кількість українців, які зможуть проходити контроль без проблем та труднощів.

За його словами, загалом ідеться про низку проектів, які стосуються залізниці. На думку спікера, є великий шанс реалізувати їх протягом наступного року.

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