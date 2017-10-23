Львівська «Галичанка» двічі перемогла миколаївський «Реал»

Впродовж 20-21 жовтня львівська «Галичанка» приймала на домашньому майданчику миколаївський «Реал» в межах четвертого туру чемпіонату України з гандболу серед жінок сезону 2017/2018 рр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Галичанка» без проблем двічі обіграла гостей з рахунками 26:20 та 31:25. Найрезультативнішими за підсумками двох матчів у складі «Галичанки» були Тетяна Поляк, Анастасія Баранович (по вісім голів кожна ) та Ілона Гайкова (сім забитих м’ячів).

Чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2017-2018 рр.

Перший етап. Четвертий тур.

«Галичанка» (Львів) – «Реал» (Миколаїв).

20-21 жовтня. Львів. Спорткомплекс ЛНУ ім. І. Франка.

Судді: Руслан Лошак, Артем Шайбаков (обидва – Ужгород).

Делегат ФГУ: Дмитро Стегура (Берегово).

Перший матч, 20 жовтня

«Галичанка»– «Реал» – 26:20 (13:7).

«ГАЛИЧАНКА»: Марія Гладун, Вікторія Салтанюк – Ілона Гайкова (4 голи), Наталія Стрюкова (4), Наталія Воловник (3), Анастасія Баранович (3), Наталія Савчин (3), Тетяна Череп (3), Софія Давидянц (2), Тетяна Поляк (2), Марина Коновалова (1), Наталія Сабова (1), Марина Савчук, Мар’яна Маркевич, Ольга Василяка, Діана Колодійчак.

Тренери: Тетяна Штефан, Анжела Савченко.

«РЕАЛ»: Влада Граненко, Ірина Никифорук – Світлана Аксьонова (5 голів), Леся Донець (5), Анна Сторожук (5), Діана Черв`якова (2), Лада Бесова (1), Тетяна Борейчук (1), Майя Наімі (1), Христина Бабій, Наталія Ситенька, Ольга Бонар, Катерина Тримпол.

Головний тренер – Наталія Пархоменко

Семиметрові кидки (пенальті): 3 кидки / 3 реалізовано (Наталія Савчин – 2, Тетяна Поляк – 1) – 6/2 ( реалізували Діана Черв`якова та Лада Бесова/ не реалізували Світлана Аксьонова (двічі), Діана Черв`якова, Лада Бесова).

Двохвилинні вилучення: Наталія Стрюкова, Софія Давидянц, Ольга Василяка, Тетяна Поляк – Майя Наімі.

Попередження: Анастасія Баранович, Наталія Савчин, Софія Давидянц – Тетяна Борейчук, Світлана Аксьонова.

Другий матч, 21 жовтня

«Галичанка»– «Реал» – 31:25 (18:9).

«ГАЛИЧАНКА»: Марія Гладун, Вікторія Салтанюк – Тетяна Поляк (6 голів), Анастасія Баранович (5), Софія Давидянц (4), Ілона Гайкова (3), Мар’яна Маркевич (3), Наталія Савчин (2), Наталія Стрюкова (2), Тетяна Череп (2), Наталія Воловник (1), Марина Коновалова (1), Ольга Василяка (1), Наталія Сабова (1), Марина Савчук, Діана Колодійчак.

Тренери: Тетяна Штефан, Анжела Савченко.

«РЕАЛ»: Влада Граненко, Ірина Никифорук – Світлана Аксьонова (8 голів), Леся Донець (6), Анна Сторожук (4), Лада Бесова (3), Ольга Бонар (2), Христина Бабій (2), Діана Черв`якова, Тетяна Борейчук, Майя Наімі, Наталія Ситенька, Катерина Тримпол.

Головний тренер – Наталія Пархоменко

Семиметрові кидки (пенальті): 3 кидки / 3 реалізовано (Тетяна Поляк – 2, Ілона Гайкова – 1) – 7/4 (реалізували Лада Бесова (тричі) та Світлана Аксьонова не реалізували Світлана Аксьонова (двічі), Анна Сторожук).

Двохвилинні вилучення: Ілона Гайкова, Наталія Стрюкова, Мар’яна Маркевич, Ольга Василяка, Анастасія Баранович – Діана Черв`якова, Анна Сторожук, Ольга Бонар, Леся Донець.

Попередження: Леся Донець, Ольга Бонар, Лада Бесова (всі – «Реал).

Львівські гандболістки, здобувши дві нові перемоги, зміцнили своє лідерство у Суперлізі.

Фото: ЛОДА