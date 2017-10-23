Київський суд відмовився повертати вкрадені 2,4 га Львівському геріатричному пансіонату

Київський апеляційний суд відмовив у позові міської ради Львова щодо повернення у власність Львівського геріатричного пансіонату 2,4 га незаконно відчуженої землі. Відповідне рішення суду оприлюднила волонтерка Анастасія Рибак, передає кореспондент Львівського порталу.

Київський апеляційний суд відмовив у визнанні незаконним рішення щодо розпорядження голови Львівської ОДА про надання 2,4 га на вул. Медової Печери, 71 Громадській організації інвалідів «Діяльне милосердя».

Апеляція з цього питання слухатиметься 31 жовтня.

«Була в ЛМР, де мені надали ось ці документи з опущеною голову і зі словами :” Ви знаєте, справи наші не такі добрі, а точніше: Ми програли все, що могли!” Кажу, ЯК???

Це ж незаконно відчужена земля!

А схема насправді дуже проста.. судимось-законно забираємо.Чи незаконно?

Так що робимо, громадо? Те що “хтось” хоче нагло забрати цю землю і під що саме – це якось ще можна зрозуміти.

Але, що Ви! – дорогі-відповідальні за це, зробили чи плануєте зробити для мешканців пансіонату?

Можемо спільно з Директором пансіонату надати список потреб і по цьому списочку, будь ласка, пройдіться, а тоді за дозволом самих мешканців візьмете той кусок», – обурилась Анастасія Рибак.

Як відомо, історія з землями геріатричного пансіонату на Медової Печери тягнеться вже роками. Згідно з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 01.03.2010 №172/0/5-10 Громадській організації інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя» передано в постійне користування частину земельної ділянки площею 2,4 га на вул. Медової Печери, 71 під розміщення соціальної реабілітації інвалідів та соціально доступного житла для них Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано 23.03.2010 за 303:10:469:00001.

Це рішення колишнього губернатора одразу оскаржили у суді. Рік тому нарешті відбулись позитивні зрушення.