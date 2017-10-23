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«Карпати» мінімально перемогли «Ворсклу»

Юлія Шпак

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У 13-у турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги футболісти львівських «Карпат» обіграли у суботу у Полтаві місцеву Ворсклу – 1:0. Про це пише Футбол 24.

Даллку, який провалив гру проти Шахтаря, Василь Сачко залишив на заміні. Сергій Зайцев несподівано з перших хвилин випустив нападника Леоніда Акулініна. Гладкий та Худоб’як до стартового складу гостей не потрапили.

На 5 хвилині «жовті» (саме у формі такого кольору грали Карпати) зобов’язані були забивати, але Карраскаль пробив вкрай невдало. На 38 хвилині небезпечно головою бив Кулач, але Підківка зіграв надійно. Наприкінці першого тайму травми зазнав Акулінін, і молодого форварда замінив досвідчений Гладкий.

До голу Мякушка на полі спостерігалася доволі рівна боротьба з мінімумом гольових моментів. На 81 хвилині Скляр порушив правила. Штрафний взявся виконувати “33” номер гостей, і Сергій точно пробив у правий від себе кут! Завдяки голу Мякушка “леви” набирають 12 очок та посідають 8-е місце. У Полтави залишається 21 очко (4 місце).

В рамках 14 туру команда з Львова вдома зіграє проти Динамо. Ворскла вирушить до Кропивницького.

Фото: Футбол 24

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