ОСТАННІ НОВИНИ

74-річний львів’янин став чемпіонату світу з фехтування

Андрій Котенський

|

Представник Львівщини Василь Шуберт – срібний призер чемпіонату світу з фехтування серед ветеранів спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Представник Львівщини Василь Шуберт у складі ветеранської збірної команди України виборов срібну медаль чемпіонату світу з фехтування серед ветеранів у словенському Маріборі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Львів’янин виступав у змаганнях шаблістів у віковій категорії 70+. У груповому раунді він здобув 5 перемог з 5-ти і стартував в турі прямого вибування під 3-ім номером посіву. В 1/16 фіналу українець здолав швейцарця Йорга Віллігера (10:4), відтак не мав проблем з японцем Кохом Ямада, завершивши поєдинок з рахунком 10:5, а у чвертьфіналі записав у свій актив перемогу над британцем Пітером Бароном (10:6).

В 1/2 турнірної таблиці Василь Шуберт у напруженій боротьбі вирвав путівку у фінал, обігравши італійця Фабріціо Філіппі з перевагою в один удар 10:9. У підсумковому поєдинку чемпіонату львівський шабліст зазнав поразки від бронзового призера двох попередніх чемпіонатів світу Олександра Анастасова з Македонії. Бій закінчився з рахунком 10:1 на користь македонця.

Зазначимо, що для Василя Шуберта це вже третя нагорода світових чемпіонатів серед ветеранів. У минулому він двічі ставав володарем золотої медалі, востаннє у 2014 році в угорському Дебрецені. Додамо, що саме Василь Шуберт першим серед вітчизняних мушкетерів-ветеранів підкорив світову вершину.

Принагідно нагадаємо, що В. Шуберт за свою багаторічну тренерську кар’єру підготував цілу низку добре знаних майстрів фехтування на шаблях.

За даними Львівського порталу, Василю Шуберту – 74 роки!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів