74-річний львів’янин став чемпіонату світу з фехтування

Представник Львівщини Василь Шуберт – срібний призер чемпіонату світу з фехтування серед ветеранів спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Представник Львівщини Василь Шуберт у складі ветеранської збірної команди України виборов срібну медаль чемпіонату світу з фехтування серед ветеранів у словенському Маріборі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Львів’янин виступав у змаганнях шаблістів у віковій категорії 70+. У груповому раунді він здобув 5 перемог з 5-ти і стартував в турі прямого вибування під 3-ім номером посіву. В 1/16 фіналу українець здолав швейцарця Йорга Віллігера (10:4), відтак не мав проблем з японцем Кохом Ямада, завершивши поєдинок з рахунком 10:5, а у чвертьфіналі записав у свій актив перемогу над британцем Пітером Бароном (10:6).

В 1/2 турнірної таблиці Василь Шуберт у напруженій боротьбі вирвав путівку у фінал, обігравши італійця Фабріціо Філіппі з перевагою в один удар 10:9. У підсумковому поєдинку чемпіонату львівський шабліст зазнав поразки від бронзового призера двох попередніх чемпіонатів світу Олександра Анастасова з Македонії. Бій закінчився з рахунком 10:1 на користь македонця.

Зазначимо, що для Василя Шуберта це вже третя нагорода світових чемпіонатів серед ветеранів. У минулому він двічі ставав володарем золотої медалі, востаннє у 2014 році в угорському Дебрецені. Додамо, що саме Василь Шуберт першим серед вітчизняних мушкетерів-ветеранів підкорив світову вершину.

Принагідно нагадаємо, що В. Шуберт за свою багаторічну тренерську кар’єру підготував цілу низку добре знаних майстрів фехтування на шаблях.

За даними Львівського порталу, Василю Шуберту – 74 роки!