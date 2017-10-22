На Пустомитівщині під час пожежі спалахнув чоловік

У Пустомитівському районі внаслідок пожежі чоловік отримав опіки та отруївся продуктами горіння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 21 жовтня, о 17:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Сороки-Львівські Пустомитівського району. Пожежа виникла в цегляному гаражі, критому бляхою, прибудованому до цегляного житлового будинку, критого черепицею, та до цегляної господарської будівлі, критої черепицею.

Внаслідок пожежі отримав опіки голови, шиї та рук ІІ ступеня важкості чоловік власниці приватного господарства, 1958 року народження. Постраждалого госпіталізовано в Комунальну 8-му міську клінічну лікарню. Вогнем знищено гараж та качелю, пошкоджено мотор та салон автомобіля «Mitsubishi Pajero»,3 вікна житлового будинку, дах господарської будівлі.

Причина виникнення займання встановлюється.