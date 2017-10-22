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Львівщину третю добу огортає густий туман: водіям та пішоходам нагадують про обережність

Соломія Григор'єва

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Туман – один з головних ворогів «людини за кермом», адже він неабияк знижує видимість, та часто є причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод. Відтак патрульна поліція Львова нагадує водіям та пішоходам певні рекомендації для безпечного руху в тумані, передає Львівський портал.

У тумані людське око втрачає здатність точно визначити відстань, до їдучих по дорогах автомобілів. Відтак, аби уникнути аварій під час руху в тумані, варто дотримуватись декількох рекомендацій:

  • прогріваючи авто, увімкніть склоочисники, часто щільність туману додає брудне лобове скло;
  • не допускайте запотівання скла, якщо ж таке сталося, то включіть опалення і вентиляцію салону;
  • вибирайте швидкісний режим, який забезпечить своєчасне га­льмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька.
  • будьте уважними на дорозі, вмикайте протитуманні фари, але необхідно, щоб вони були оптимально відрегульовані;
  • тримайте дистанцію, уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

Пішоходам теж слід дотримуватись заходів безпеки. При русі узбіччям в умовах недостатньої видимості обов’язково треба позначити себе світло-відбивними елементами одягу, або ліхтариком.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: Ваша увага і обережність є гарантією безпеки руху.

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