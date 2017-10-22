Львівщину третю добу огортає густий туман: водіям та пішоходам нагадують про обережність

Туман – один з головних ворогів «людини за кермом», адже він неабияк знижує видимість, та часто є причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод. Відтак патрульна поліція Львова нагадує водіям та пішоходам певні рекомендації для безпечного руху в тумані, передає Львівський портал.

У тумані людське око втрачає здатність точно визначити відстань, до їдучих по дорогах автомобілів. Відтак, аби уникнути аварій під час руху в тумані, варто дотримуватись декількох рекомендацій:

прогріваючи авто, увімкніть склоочисники, часто щільність туману додає брудне лобове скло;

не допускайте запотівання скла, якщо ж таке сталося, то включіть опалення і вентиляцію салону;

вибирайте швидкісний режим, який забезпечить своєчасне га­льмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька.

будьте уважними на дорозі, вмикайте протитуманні фари, але необхідно, щоб вони були оптимально відрегульовані;

тримайте дистанцію, уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

Пішоходам теж слід дотримуватись заходів безпеки. При русі узбіччям в умовах недостатньої видимості обов’язково треба позначити себе світло-відбивними елементами одягу, або ліхтариком.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: Ваша увага і обережність є гарантією безпеки руху.