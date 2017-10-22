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Львів’ян запрошують на благодійний концерт на підтримку дітей з особливими потребами

Соломія Григор'єва

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У понеділок, 23 жовтня, о 18.00 год. у Львівській Опері відбудеться VII щорічний благодійний концерт на підтримку дітей та молоді з особливими потребами центру «Джерело». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Організатори запрошують усіх на захід, мета якого – зібрати кошти на функціонування навчальних та реабілітаційних програм центру «Джерело», які щоденно відвідують 170 дітей з особливими потребами дошкільного та шкільного віку.

«Благодійний концерт дасть Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г.Г. Верьовки. До Львова приїде близько 70 хористів і танцюристів. Колектив привезе нову яскраву та колоритну програму під керівництвом генерального директора та художнього керівника Зеновія Корінця. До програми концерту приєднаються спеціальні гості – Василь Попадюк, Наталка Рибка-Пархоменко з гурту КУРБАСИ та Іванка Червінська. Вихованці Джерела готують для всіх гостей танцювально-музичний номер спільно з дитячим хореографічним колективом та яскраві сувеніри, зроблені власноруч», – зазначають організатори.

Продаж квитків на Gastroli.ua та в центрі «Джерело» за адресою: пр. Червоної Калини, 86а. З питань партнерства прохання звертатись за номером: (032) 227 36 01

Довідка

Благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснований в 1993 році з ініціативи батьків дітей з особливими потребами та волонтерів з Канади. За 24 роки роботи Центру допомогу отримали близько 5 000 дітей та молоді,  віком від кількох тижнів до 45 років. Сьогодні тут  щодня займаються 170 дітей та молоді, 200 родин в місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку.

Центр «Джерело» фінансується з комунального бюджету міста Львова на 50%,  та з благодійних надходжень.

Стежити за новинами можна на сайті центру «Джерело» та сторінках Центру в соцмережах: http://www.dzherelocentre.org.ua/     https://www.facebook.com/events/1787923728159740/

Контактна особа для ЗМІ: піар-менеджер центру «Джерело»  Ілона Кадацька, тел.: 096 786 97 56.

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