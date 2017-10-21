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Зла жінка розповіла патрульним про незареєстровану зброю свого чоловіка

Олександр Косик

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Жінка «здала» свого чоловіка, який зберігав вдома незареєстровану рушницю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, 20 жовтня, патрульним надійшло повідомлення про сімейну сварку на вулиці Чорновола. Патрульних викликав чоловік, який мав конфлікт з дружиною, оскільки вона в стані алкогольного сп’яніння забрала його травматичний пістолет. Жінка все заперечувала та повідомила патрульним, що в квартирі є незареєстрована гладкоствольна рушниця. Офіцери попросили її показати. Це була рушниця в розібраному вигляді у чохлі. Чоловік розповів, що придбав її нещодавно, а тому не встиг її зареєструвати.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучила зброю. Це була рушниця Їж-27, 16 калібру. Згодом, громадянин знайшов в квартирі також свій травматичний пістолет та пред’явив інспектору всі необхідні документи на нього. Справу щодо незаконного володіння зброєю передали слідчим Шевченківського відділу поліції.

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