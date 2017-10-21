У Стрию відкрили меморіальну дошку націоналісту Леву Ребету

Сьогодні, 21 жовтня, у стрийській школі №7 урочисто відкрили та освятили меморіальну дошку Леву Ребету. На святковому відкритті зібралися керівництво області та району, внуки Лева Ребета Тарас та Андріан, пластуни та мешканці Стрия. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Урочиста церемонія відкриття дошки розпочалася із хвилини мовчання на знак вшанування пам’яті видатного українського націоналіста Лева Ребета та всіх героїв, які віддали життя за незалежність України.

«Земля, що дала Україні і світові надзвичайно працездатну, розумну та фахову людину, має бути землею переможців, віри і правди. Ми переможемо не лише силою нашої зброї, а міцним духом наших людей, серед яких був і Лев Ребет. Він зробив все, що від нього залежало, тепер справа за нами, адже нам є на кого рівнятись і є ким пишатися», – зауважив під час вітального слова голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Мій дід жив гідно, зі своїми цінностями. Він був готовий не лише віддати життя за Україну, він був готовий жити за Україну», – наголосив внук Лева Ребета Тарас.

Після цього усі присутні поклали квіти до меморіальної дошки Леву Ребету, пам’ятника Степану Бандері та меморіальної дошки учаснику АТО Павлу Ковалю, адже всі вони закінчили гімназію, яка знаходилася в приміщенні теперішньої СЗШ №7.

Окрім того, внукам Лева Ребета вручили Бронзовий Хрест за заслуги їхнього діда перед Україною.

Довідково:

Лев Ребет- український політичний діяч, публіцист, адвокат, один з лідерів ОУН. Народився 3 березня 1912 року в м.Стрию. З дитячих років відзначався глибокою релігійністю та відданістю українській національній ідеї. Брав участь у юнацькому русі пластунів. У 15-річному віці, навчаючись ув українській гімназії в Стрию, став членом Української Військової Організації (УВО); після заснування Організації Українських Націоналістів у 1929 р. вступив до її лав. Закінчив юридичний факультет Львівського університету. В’язень польських тюрем за приналежність до ОУН. З 1945 р. у Мюнхені очолював організації ОУНР. Лев Ребет був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським 12 жовтня 1957 року у Мюнхені.

Зазначимо, меморіальну дошку (автор Василь Каменщик) встановили з ініціативи Пластового сеньйора Олеся Криськіва.