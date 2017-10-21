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У Сколівському районі «ВАЗ» врізався у дерево: є травмовані

Олександр Косик

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На Сокальщині внаслідок зіткнення з деревом травмовані водій та пасажир легковика. Обидва потерпілі доставлені у Червоноградську міську лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Сокальське відділення поліції 20 жовтня надійшло повідомлення від медиків про те, до лікарні доставлені двоє чоловіків з тілесними ушкодженнями.

Як попередньо встановили правоохоронці, вони були травмовані під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Острів. Автомобіль «ВАЗ-21013», яким вони пересувалися, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Внаслідок цього обидва чоловіки, віком 30 та 35 років, отримали закриті черепно-мозкові травми, забої тіла та інші тілесні ушкодження.

Зараз з’ясовуються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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