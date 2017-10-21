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У Львові вшанували жертв операції «Захід»

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У Львові відбулись заходи з вшанування пам’яті українців, яких примусово виселили на каторжні роботи у Сибір. Біля пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів (пл. Шашкевича) влада міста та області, громадськість поклали квіти, відбулось громадське віче та екуменічна панахида. Про це Львіському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Історія України є складною і сповненою багатьох викликів. Аналізуючи нашу історію, ми бачимо, що єдиний варіант, як вплинути на дух, волю, побороти ідентичність – це фізичне втручання. Не говорю про фізичне знищення. А виселення це найстрашніша і найгірша форма боротьби, яка може бути. Але саме це показує величезний дух, який є в нашої України, який завжди був. Паралель, яка є сьогодні, коли в Україні триває війна, показує, що дух боротьби в українців є. яка б не була складна історія, ми маємо її пам’ятати, берегти і продовжувати будувати країну. Маємо пам’ятати і творити», – зазначив Андрій Москаленко.

Довідка

Операція «Захід» – примусове виселення населення із Західної України, проведене 21 жовтня 1947 року. Головним завданням операції було послабити український визвольний рух.

Протягом доби виселили 26 644 родини, загалом 76 192 особи. Такими були дані офіційних звітів МДБ. А в документах українського підпілля фігурувала цифра 150 тис. вивезених осіб.

Вони виконували каторжні роботи в копальнях і колгоспах Сибіру.

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