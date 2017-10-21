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Субсидії монетизують у три етапи

Олександр Косик

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Міністерство фінансів розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який передбачатиме три етапи. Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко у своїй статті для “Дзеркала тижня“.

Перший етап передбачатиме монетизацію розрахунків за субсидіями на рівні підприємств – постачальників послуг.

На другому етапі – підготовка системи до проведення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів і їх верифікація тощо).

На третьому етапі – монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

“Наразі ми на першому етапі, який вводить з нового року монетизацію субсидій на рівні постачальників послуг”, – зазначив він.

Метою цих змін є перехід на прозорі та своєчасні розрахунки “живими” грошима за субсидіями між державою та постачальниками послуг.

За словами заступника міністра, після опалювального сезону 2017-2018 років планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств – постачальників послуг.

Такий крок забезпечить ще одну передумову для переходу до вільного ринку – створить можливості для підприємств, які хочуть працювати з населенням, і відкриє шлях до прямого перерахування субсидій домогосподарствам, які самостійно зможуть розраховуватися за комунальні послуги, йдеться в матеріалі.

“На практиці це працюватиме так: перерахування субсидії здійснюватиме безпосередньо Держказначейство без будь-яких протоколів. Субсидії перераховуватимуть за фактично спожиті енергоносії та надані послуги, що дасть змогу уникнути ситуацій, коли, наприклад, виконавці отримують більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства”, – зазначив він.

“Крім того, буде чітко встановлено терміни проведення розрахунків – до 24-го числа кожного місяця, що гарантуватиме своєчасність оплати. І при цьому виконавці послуг зможуть обирати найбільш конкурентного постачальника енергоносіїв і розраховуватися з ним “живими” грошима від субсидій”, – пише Марченко.

Як повідомлялося, на початку року експерти Світового банку підготували “дорожню карту” реформування української системи субсидій, яка передбачає монетизацію для постачальників з наступного опалювального сезону, а для споживачів – протягом двох-трьох років.

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