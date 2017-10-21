Правоохоронці з’ясовують обставини побиття 81-річного львів’янина

В одну із львівських лікарень госпіталізований літній чоловік з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановлюють обставини травмування пенсіонера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції надійшла заява від 26-річної львів’янки. Жінка повідомила, що 11 жовтня під час відвідин свого батька та дідуся, виявила, що останній лежить у ліжку і має тілесні ушкодження. Заявниця відвезла потерпілого власним автомобілем до лікарні. Медики діагностували у 81-річного місцевого мешканця закритий перелом ліктьової кістки та множинні забійні садна тіла.

Крім того, лікарі виявили у пенсіонера здавлення головного мозку, яке може бути наслідком як інсульту, так і падіння чи нанесення ударів в ділянку голови. Він був госпіталізований у нейрохірургічне відділення.

Працівники поліції встановлюють обставини заподіяння тілесних ушкоджень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз.