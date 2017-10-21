На Мадагаскарі 94 людини померли від легеневої чуми

94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі (африканська острівна держава в Індійському океані). Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на Всесвітню організацію здоров`я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.

ВООЗ вважає незвично широкими масштаби нинішнього спалаху захворювання – ним охоплені два найбільших містах Мадагаскару.

Міжнародні гуманітарні організації направляють у цю країну антибіотики.

На думку представників ВООЗ, можливість поширення захворювання за межі острова вкрай мала.