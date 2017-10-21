На Київщині знайшли викрадену дитину: злодійку затримали

Поліція затримала викрадача немовляти у Києві. Про це 21 жовтня повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, пише УП.

«Зловмисницю затримано. Дитину обстежують медики», – повідомив він.

Кулеба додав, що для пошуку немовляти було задіяно усі підрозділи поліції.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков повідомив, що дитину знайшли у Вишгороді.

«У Вишгороді поліція знайшла викрадене у Києві 2-місячне немовля. Двох викрадачів затримано, з дитиною усе гаразд», – повідомив він.

«Не випробовуйте долю дитини і власні нерви, ви не можете знати про наміри оточуючих і передбачити їхню поведінку, але ви можете убезпечити свою дитину від трагедії. Будьте постійно поруч, дотримуйтесь простих правил безпеки і навчайте малечу», – зазначив уповноважений президента з прав дитини.