Активну молодь Львівщини запрошують у безкоштовну поїздку до Польщі

16-19 листопада 2017 року відбудеться молодіжний візит TRIPS for ACTION для активних людей, які займаються розвитком молодіжних ініціатив у Львівській області. Під час поїздки учасники ознайомляться із громадською діяльністю, функціонуванням молодіжних просторів та організацією молодіжної політики у Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, під час поїздки команда міжнародного візиту вивчатиме проектний менеджмент та протягом подорожі учасники будуть втілювати локальні проекти в різних місцях Польщі.

Обов’язкові вимоги до учасників:

– наявність біометричного паспорта / дійсної візи та страховки на період поїздки

– проживати у Львові або Львівській області;

Усі охочі повинні заповнити заявку та написати есе.Організатори покривають транспортні витрати, печиво та сік в дорогу.

Учасники повинні внести кошти для покриття проживання – (15Є) .

Організатори: департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації та Львівський обласний молодіжний центр.

Контактна особа: Василь Шатрук, 0961052314.