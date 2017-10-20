«Життя без сміття»: школярів Львівщини запрошують взяти участь в екоконкурсі

Департамент екології та природних ресурсів спільно з департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації оголошує проведення з 20 жовтня по 10 листопада обласного екологічного конкурсу навчальних проектів «Життя без сміття» за участю учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета конкурсу – формування в дітей та молоді дбайливого ставлення до природи, розвитку дослідницьких навиків, командної роботи та екологічної культури, насамперед у питанні поводження з відходами та раціонального використання природних ресурсів.

На екологічний конкурс приймають навчальні проекти (презентація, відеоролик), які відображають поточний результат, який отримано в ході реалізації проекту, чим він є корисним для збереження навколишнього природного середовища.

У проекті повинні бути описані методи, які застосовувалися для його реалізації, яку користь можна отримати від переробки вторсировини.

Реалізований захід повинен виконувати спонукальну роль до переробки вторинної сировини іншими особами, бути зрозумілим для кожного і простим у застосуванні.

До роботи додається короткий опис, в якому потрібно зазначити: прізвище, ім‘я, по батькові автора; вік автора (авторів); клас, у якому навчається автор; повну назву і адресу навчального закладу; номер телефону керівника навчального проекту та навчального закладу.

Навчальні проекти можуть виконуватися як індивідуально, так і колективно.

Конкурс проводиться у період з 20.10.2017 по 10.11.2017.

1.Конкурсні роботи приймаються з 25.10.2017 по 05.11.2017

2.Журі Конкурсу розглядає подані учасниками конкурсні проекти та визначає переможців з 06.11.2017 до 10.11.2017.

Учасники Конкурсу подають конкурсний проект у департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (вул. Стрийська, 98, м.Львів) на електронному носії або надсилають на електронну скриньку: biores_lviv@ukr.net

За детальною інформацією звертатися до департаменту екології Львівської облдержадміністрації за тел. 238-73-99.

Довідка

Щорічно 15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу, або Всесвітній день вторинної переробки.

У сучасному світі проблема накопичення відходів стоїть особливо гостро з двох основних причин. З одного боку, запаси природних ресурсів не безмежні, а їх нераціональне використання призводить до втрат цих ресурсів. З іншого боку, однією з причин глобального потепління називають «парниковий ефект», в тому числі через накопичення відходів.

Відходи потрібно грамотно утилізувати, а ще краще — переробляти, даючи використаній сировині друге життя.

З метою привернення уваги до цієї теми, зважаючи на визначальну роль екологічної освіти в питанні формування ставлення людей до природи і раціонального використання природних ресурсів, департамент екології та природних ресурсів ініціював проведення конкурсу навчальних проектів «Життя без сміття-2017».

Фото: ЛОДА