Вночі у Городку 21-річний водій на «Шевроле» влетів у магазин

У Городку «Шевроле» вночі в’їхав у магазин. Внаслідок події травмовано пасажира автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 жовтня близько четвертої ночі по вулиці Шевченка у Городку. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шевроле», 21-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та в’їхав у продуктовий магазин. Внаслідок події 21-річний пасажир автомобіля з переломом плеча був госпіталізований у травматологічне відділення місцевої лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводяться слідчі дії.