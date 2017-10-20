Винні магазини у Львові залишаться без «модних» вітрин

У Львові ЛКП «Львівавтодор» демонтує рекламу з вітрин двох магазинів «Вина світу», що на Стрийській, 78 та на Гнатюка, 15. Відповідне рішення сьогодні, 20 жовтня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак, виконком погодив рішення «Про демонтаж спеціальних конструкцій, розташованих на території Львова без дозвільних документів».

«Ці рекламні конструкції, що є на двох крамницях – доручити комунальному підприємству провести демонтаж, оскільки вони є без дозвільних документів», – заначила керівник департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Фото: Соцмережі