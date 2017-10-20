В водоймі у Львові знайшли тіло 44-річного зниклого лікаря

У Львові на вулиці Пекарській біля Львівського національного університету ветеринарної медицини та біохімії ім. С.Гжицького виявили тіло 44-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як повідомили в поліції, сьогодні близько 10.00 год. у штучній водоймі на Пекарській виявили тіло чоловіка. Особу потопельника ідентифікували – це чоловік 1973 року народження.

У поліції додали, що цей чоловік від учора вважався зниклим. Також відомо, що загиблий був лікарем.