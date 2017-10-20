ОСТАННІ НОВИНИ

В водоймі у Львові знайшли тіло 44-річного зниклого лікаря

Катерина Родак

|

У Львові на вулиці Пекарській біля Львівського національного університету ветеринарної медицини та біохімії ім. С.Гжицького  виявили тіло 44-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як повідомили в поліції, сьогодні близько 10.00 год. у штучній водоймі на Пекарській виявили тіло чоловіка. Особу потопельника ідентифікували – це чоловік 1973 року народження.

У поліції додали, що цей чоловік від учора вважався зниклим. Також відомо, що загиблий був лікарем.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів