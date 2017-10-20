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У «Панській чарці» порушувалася технологія приготування страв, - результати перевірки

Дарина Смеречанська

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Сьогодні в міській раді Львова відбулось позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого обговорили ситуацію, що склалась внаслідок отруєння великої кількості осіб, які харчувалися в ресторані «Панська Чарка». Комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби та Львівського обласного лабораторного центру, і запропонувала звернутись до власників закладів харчування, щоб вони належно дотримувались санітарних норм та вимог під час приготування їжі, а також не допускати до роботи персонал, який не має відповідної освіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Наша служба провела обстеження закладу, і є визначені основні недоліки – це те, що персонал не проходив гігієнічного навчання, і те, що порушувалась технологія приготування страв – у закладі не мали відповідного обладнання для переробки вареного м’яса. Відповідно, було написано заяву у поліцію, і вже порушено кримінальну справу за фактом отруєння людей. За результатами перевірки складено припис, і передано розпорядження у відповідні органи про припинення функціонування закладу. Наші пропозиції керівникам закладів громадського харчування в тому, що вони повинні забезпечити дотримання санітарних вимог у своїх приміщеннях, не повинні допускати до роботи людей, які не пройшли відповідну гігієнічну підготовку, і людей, які не мають відповідної освіти. Також – щоб керівники обов’язково проводили вибірковий відомчий лабораторний контроль, як це прописано в документах, і не допускали до роботи працівників без медичних книжок», – сказала під час засідання Леся Микитин, в.о. начальника державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у м. Львові.

«До нас надійшов лист від головного управління Держспоживслужби у Львівській області, у зв’язку з отруєнням у «Панській Чарці», провести позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Рішення комісії – звернутись до власників закладів харчування виконувати усі вимоги санітарії, навчання персоналу», – зазначив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

«Також важливо, щоб Львівській міській раді надали висновок про те, що сталось, в чому причина. У понеділок, коли лабораторний центр матиме результати досліджень, їх важливо оперативно передати місту», – додав Геннадій Васьків, заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань.

Нагадаємо, що за інформацією Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 9.00 год. 20 жовтня за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я з гострою кишковою інфекцією звернулося 25 осіб, які  вживали їжу в ресторані «Панська Чарка». З них госпіталізовано 22 особи, амбулаторно лікуються 3 особи.

Стан всіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості. Потерпілим надається медична допомога згідно клінічних протоколів. Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають.

Фото: УНІАН

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