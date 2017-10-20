У Львові шукатимуть інвестора, який перетворить територію кінотеатру на Сихові в сучасний громадський простір

Львівська міська рада оголошує конкурс на найкращий проект облаштування громадського простору на площі перед кінотеатром ім.. Довженка, що на Сихові. Відповідне рішення сьогодні, 20 жовтня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком погодив проект рішення «Про організацію Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо облаштування громадського простору на Сихові у м. Львові»

За словами головного архітектора Львова Юліана Чаплінського, мова йде про те, аби обєднати реконструкцію приміщення кінотеатру зі створенням громадського простору навпроти нього.

«Департамент розвитку працює над реконструкцією самого приміщення кінотеатру Довженка. І ми мусимо об’єднати зусилля, щоб не робити різні об’єкти: перший поверх і громадський простір одним дизайнерським рухом», – зазначив він.

Згідно рішення, основними концептуальними завдання конкурсу є:

– запропонувати унікальну та ергономічну, архітектурну, урбаністичну та дизайнерську ідею громадського простору комплексу центральної площі житлового масиву та Культурно-освітнього центру ім. О. Довженка з

– врахуванням планувальної структури кварталу;

– сформувати центр громадсько-культурного життя, що задовольнятиме потреби сихівської громади в організації рекреації, розвитку та дозвілля;

– громадський простір повинен стати архітектурно виразною композицією, яка забезпечить перетворення житлового району в єдине функціонально-планувальне та композиційно-просторове ціле і сприятиме вдосконаленню його містобудівної структури і ландшафтно-просторової організації, архітектурно-естетичних якостей забудови.

Як відомо, у Львові також планують створити громадський простів на даху цього кінотеатру.