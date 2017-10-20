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У Львівському ветеринарному університеті обрали нового ректора

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 20 жовтня, у найстарішому ветеринарному університеті України проходили вибори ректора. Відповідно до результатів голосування найбільшу кількість голосів «за» отримав професор Володимир Володимирович Стибель. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

За інформацією виборчої комісії усього до списків виборщиків на виборах ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького було внесено 478 осіб з числа науково-педагогічних працівників, співробітників, аспірантів та студентів університету. У виборах взяли участь 437 осіб, що становить 92,6% від загального числа тих, хто мав право взяти участь у виборах. За кандидатуру Володимира Стибеля віддали свої голоси 405 осіб (92% від тих, що прийняли участь в голосуванні). 22 особи проголосували проти. Ще 10 бюлетенів були визнані недійсними.

Тепер, відповідно до чинного законодавства, Міністерство освіти і науки України укладає з особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, контракт строком на п’ять років.

Фото: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького

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