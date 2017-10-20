Навіть після нещасного випадку атракції з-під Оперного ніхто не може забрати

У Львові мають напрацювати шляхи вирішення проблеми з нелегальними атракціонами перед Оперним театром. Цю проблему сьогодні, 20 жовтня, обговорили під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака, підприємець (Олег Спиридонов –ред. «ЛП») постійно відвойовує свою правоту у суді.

«Галицька адміністрація та «Муніципальна варта» це все арештовують, з боями. Вони (представники підприємця-ред.) б’ють машини «Муніципальної дружини». Ми забираємо машинки на штрафмайданчик, вони ідуть суд, виграють його – ми мусимо вертати», – зазначив він.

Своєю чергою головний юрист Львова Гелена Пайонкевич додала:

«Законодавство не визначає статусу цих машинок. Власники машинок стверджують, що вони надають послуги з прокату машинок у зовсім іншому місці, а де дітки возяться на цих машинках – справа діток і їхніх батьків».

Таким чином виконком вирішив наступного засідання ще раз підняти це питання та напрацювати шляхи вирішення проблеми.

Нагадаємо, 15 жовтня на площі перед Оперним театром дитина наїхала на пенсіонера на дитячій машинці. Родина постраждалого не висунула жодних претензій.

Ці та інші атракціони заборонили ще у 2015 році, проте це рішення по сьогодні не виконується.

Фото: Львівський портал