Напередодні моторошної ДТП водійка «Лексуса» вживала наркотики, - прокуратура

20-річна харків’янка Олена Зайцева, яку звинувачують в смертельній аварії в Харкові, напередодні трагедії вживала опіати. Про це в ході засідання з обрання запобіжного заходу повідомив представник прокуратури з посиланням на результати аналізів, передає «112 канал».

“Сторона обвинувачення клопоче про огляд під час судового розгляду клопотання, подане органом досудового розслідування висновку щодо результатів медогляду з метою з метою виявлення алкогольного наркотичного чи іншого сп’яніння, або перебуванню під ліками, відповідно до якого у Зайцевої встановлений факт вживання опіатів”, – зазначив представник прокуратури.

Однак адвокат дівчини заявила, що ця інформація стала для неї несподіванкою. Також захист Зайцевої заявила, після затримання правоохоронці зажадали від дівчини здати повторні аналізи і зажадала мінімум три години для ознайомлення з документом.

“Я хочу сказати про те, що змусили підозрювану взяти повторний аналіз крові та сечі в кабінеті слідчого в присутності 50 незрозумілих людей, які називали себе активістами”, – відзначила адвокат.

“Хочу відповісти. Висновки аналізів прийшли тільки сьогодні. Цей аналіз був взятий не у мене в кабінеті, а у наркоцентрі після ДТП. У мене в кабінеті відбирався аналіз крові для біологічного дослідження, так як на кермі в автомобілі були знайдені плями крові”, – відзначив слідчий.

Відзначимо, що прокуратура просить суд задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваної Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави:

“Прошу задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваної Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, у зв’язку з загибеллю людей ми просимо суд не визначати заставу обвинуваченій”, – зазначив прокурор.

Відзначимо, що опіати – наркотичні алкалоїди опіуму. Існують і опіоїди – група препаратів, що роблять на організм людини ефект, схожий на дію опію, теж є агоністами опіатних рецепторів. Часто опіатами називають алкалоїди маку і його похідні, а опадами – їх синтетичні і напівсинтетичні похідні і аналоги.

Нагадаємо, у центрі Харкова ввечері 18 жовтня позашляховик в’їхав у групу людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора. У результаті аварії загинуло шестеро осіб.

Фото: УНІАН