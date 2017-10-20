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На Яворівщині відкриють завод із пошиття чохлів для салонів авто, де буде близько тисячі робочих місць

Дарина Смеречанська

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У межах Міжнародного економічного форуму у селі Кожичі Яворівського району відкриють завод «Бадер-Аунде». На підприємстві працевлаштують близько тисячі людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Завод «Бадер» шиє чохли для салонів автомобілів зі шкіри. Компанія «Аунде» займається пошиттям аналогічних виробів із текстилю. Нове підприємство – це спільний проект «Бадер» та «Аунде», яке займатиметься пошиттям комбінованих зі шкіри та тканини обшивок для салонів авто», – розповів начальник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис.

У новий завод вже залучено понад 146 млн гривень інвестицій.

Нагадаємо, у межах Форуму на Львівщині відкриють дві «альтернативні» електростанції – сонячну у Яворівському районі та вітрову у Старосамбірському. Окрім цього, до кінця року запрацює Бистрицьке газове родовище у селі Городківка Дрогобицького району.

Фото: ЛОДА

 

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