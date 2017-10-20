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На кордоні з Польщею затримали мешканця Львівщини, який хотів вивезти майже 30 кілограмів бурштину

Юлія Шпак

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Працівники Львівської митниці викрили спробу незаконного переміщення бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, сьогодні вночі, 20 жовтня, водій автомобіля «VW» на литовській реєстрації прямував у Республіку Польщу через митний пост «Рава-Руська». Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор». Під час усного опитування заявив про наявність у нього 10 блоків сигарет та надав митну декларацію, в якій заявив відомості про товар – 25 кг бурштину вартістю 1 000 Євро.

Натомість під час поглибленого огляду транспортного засобу митники у спеціально облаштованому сховищі, розташованому у передній панелі приладів автомобіля, виявили необроблене каміння неправильної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору різних відтінків, зовні схоже на необроблений бурштин в асортименті, загалом 28,25 кг. Жодних документів, що могли підтверджувати вартість, місце придбання та походження виявленого у нього товару, громадянин не надав.

Отже, громадянин України намагався перемістити через митний кордон України товар з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням спеціально виготовленого сховища.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар та автомобіль затримали, їх вартість буде встановлено додатково.

Фото: ДФС

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