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Львів’янин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи з велоспорту

Юлія Шпак

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Львівський велосипедист Роман Гладиш здобув першу нагороду до скарбнички української команди на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту (трек), який триває в столиці Німеччини з 18 до 22 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вихованець Львівського училища фізичної культури замкнув трійку лідерів в скретчі та став бронзовим призером континентальної першості. Першим на фініші став французький велосипедист Адріан Гарел, срібло в угорця Крістіана Ловасі.

Фото: ЛОДА

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