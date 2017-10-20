Львів’янин намагався дати 800 євро хабара поліцейському

У Львові затримали зловмисника, який намагався дати 800 євро хабара поліцейському. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зловмисник, котрий запропонував заступнику начальника відділу поліції вісімсот євро неправомірної вигоди, затриманий, відкрито кримінальне провадження.

У Львівське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України 17 жовтня надійшла заява від заступника начальника одного з львівських відділів поліції. Правоохоронець повідомив, що до нього звернувся 33-річний львів’янин, щодо якого було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (грабіж) КК України, з пропозицією неправомірної вигоди (хабара) у розмірі вісімсот євро за сприяння у закритті цього провадження. Окрім того, під час санкціонованого обшуку у приміщенні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили речовину, схожу на марихуану.

Заступник начальника повідомив чоловіку, що закриття кримінальних проваджень – поза його компетенцією, а також про відповідальність за скоєння такого правопорушення, проте той наполягав на своєму та запропонував передати хабар ще й для начальника відділу поліції.

За цим фактом працівники Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, санкція якої передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.

19 жовтня, під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі чотириста євро, зловмисник був затриманий у порядку ст.208 КПК України. Проводиться досудове розслідування.