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Американські інвестори зацікавилися будівництвом автобану «Львів-Чоп», - Омелян

Юлія Шпак

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Американські інвестори зацікавлені будівництвом автобану з Чопа до Львова. Про це заявив Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час круглого столу, передає «Урядовий портал».

«Для України це новий продукт, який ми хочемо почати з конкретних проектів: стивідорна компанія «Ольвія», Херсонський торговельний порт, порт Чорноморськ. Хочемо також включити в цей перелік першу концесійну залізницю, євроколію, яка поєднає Київ та Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є. Думаю, що після входження Hutchison Ports та DP World на український ринок вантажопотік буде достатній», – розповів він.

Також Володимир Омелян сподівається,  що буде розширено державно-приватне партнерство та концесію на українські автошляхи.

«Якраз сьогодні відбулась зустріч з американськими інвесторами, які розглядають можливість будівництва автобану з Чопу до Львову. Є багато інших проектів, про які треба говорити і робити. Запрошую всіх до співпраці», – зазначив Міністр інфраструктури.

 

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