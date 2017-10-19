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Жителі 14 будинків Львова сьогодні не отримуватимуть гарячої води

Олександр Косик

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Станом сьогодні на ранок, 19 жовтня, гаряча вода подається до 1101 споживача. Не подається гаряча вода до 14 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Гаряча вода не подається до 14 будинків у Сихівському районі.

Будинки на вул. Мишуги, 1, 3, 5, вул. Ярославенка, 41, 47, вул. Тернопільська, 2, 2а, 4а, 6, 6а, 8, вул. Угорська, 8, вул. Тиверська, 3, вул. П. Мирного, 43 через ремонт теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 19 жовтня.

У Галицькому, Личаківському, Франківському та Шевченківському районах гаряча вода подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».

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