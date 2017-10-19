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Збірна України зіграє зі Словаччиною на «Арені Львів»

Дарина Смеречанська

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Товариський матч Україна – Словаччина відбудеться у Львові на стадіоні “Арена Львів”. Гра пройде 10 листопада. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Федерації футболу України, передає «Футбол 24».

Нагадаємо, що серед претендентів на товариський матч було 3 українські міста: Київ (НСК “Олімпійський”), Львів (“Арена Львів”) та Одеса (стадіон “Чорноморець”).

“Арена Львів” не приймала матчі збірної України 2 роки. Останній матч був проведений у Львові 14 листопада 2015 року, матч плей-офф відбору до Євро-2016 Україна – Словенія (2:0). “Арена Львів” була дискваліфікована ФІФА на весь час проведення кваліфікації ЧС-2018.

Збірна України не програла у Львові жодного матчу.

Фото: Справжня Варта

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