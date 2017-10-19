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У Стрийському районі насмерть переїхали чоловіка

Соломія Григор'єва

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У Стрийському районі в автопригоді загинув пішохід. Водій «Фіату» скоїв наїзд на 63-річного мешканця району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 жовтня о 19.20 на автодорозі Київ – Чоп в селі Любинці, Стрийського району. Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фіат Добло», 28-річний житель Закарпатської області, скоїв наїзд на пішохода, 63-річного мешканця Стрийського району.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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