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У Рівному 9-річний хлопчик керував джипом, а потім намагався позбутись пакету з наркотиками

Катерина Родак

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Патрульні Рівного зупинили авто з 9-річним водієм. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції України.

Патрульні стаціонарного посту Опарипси звернули увагу на автомобіль Jeep Grand Cherokee, за кермом якого сиділа мала дитина.

Поліцейські негайно зупинили авто і виявили, що ним керував 9-річний хлопчик. Його 33-річний батько на пасажирському сидінні підтвердив, що він справді посадив за кермо свого сина. Коли чоловік на прохання поліцейських шукав свої документи, патрульні звернули увагу на предмет, схожий на зброю. Виявилось, що жодних дозволів на зброю у громадянина не було.

Виявилося, що і це ще не все. Коли дитина попросилась до вбиральні, то дорогою хлопчик намагався позбутись пакета з 25 пігулками ймовірно наркотичного походження.
Слідчо-оперативна група вилучила предмет, схожий на зробю, а також пігулки.

На чоловіка патрульні винесли адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 КупАП (Керування без відповідних документів). Керування авто й дитину передали дружині правопорушника, яка прибула за викликом патрульних на місце події. Подальшою роботою по цій справі займатимуться слідчі.

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