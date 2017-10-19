У парку «Залізна вода» хулігани розбили світильників на 85 тисяч

У скверах, парках та громадських місцях міста Львова зловмисники пошкоджують елементи благоустрою: світильники, лавки, смітники. Усе це комунальні підприємства відновлюють за кошти міського бюджету. Зокрема, за останні 7 років на відновлення пошкоджених елементів мережі зовнішнього освітлення у парку «Залізна вода» витрачено близько 85 тис. гривень, інформує прес-служба Львівської міськради.

«Протягом останніх років у парку «Залізна вода» невідомі особи здійснювали злочинні дії. Зловмисники пошкоджували елементи мережі зовнішнього освітлення парку (світильників, ламп, кабелів). Відновлення елементів мережі зовнішнього освітлення парку здійснювалося ЛКП «Львівсвітло» на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури за кошти міського бюджету», – зазначив директор ЛКП «Львівсвітло» Олександр Лазуткін.

У 2010 році витрачено 9,072 тис. гривень на заміну 14 світильників з лампами.

У 2012 році – 48,023 тис. гривень на заміну 18 світильників з лампами та здійснення монтажу 352 м кабелю.

У 2014 році – 12,810 тис. гривень на заміну 12 світильників з лампами.

У 2015 році – 3,981 тис. гривень на заміну 3 світильників і 15 ламп.

У 2016 році – 1,511 тис. гривень на зміну 8 ламп.

У 2017 році – 8,745 тис. гривень на заміну 16 світильників з лампами.