У Львові в вестибюлі гуртожитку підприємець влаштував самочинне будівництво

Міську Інспекцію ДАБК у Львові зобов’яжуть через суд змусити підприємця, що приватизував вестибюль у гуртожитку на Кульпарківській, 139, повернути приміщення мешканцям. Відповідне рішення сьогодні, 19 жовтня, прийняла комісія з питань ЖКГ Львівської облради, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак, у вестибюлі гуртожитку на вулиці Кульпарківській, 139 (колишній гуртожиток «Львівського автобусного заводу») підприємець – ТзОВ «Львівавтокомплектація» – влаштував самочинне будівництво і не допускає туди мешканців.

«У гуртожитку у невідомий спосіб відбулася приватизація. По цьому питанні є зараз два кримінальних провадження в Нацполіції. Є припис Львівської ДАБІ з приводу того, щоб демонтувати наружні виступи у вестибюлі», – повідомив голова комісії Богдан Гагалюк.

За його словами, незважаючи на приписи ДАБІ, зараз у вестибюлі повним ходом йдуть роботи.

Заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак зазначила, що в цій ситуації міська Інспекція ДАБК неналежно виконує свою роботу.

«Це стандартний факт, що Інспекція займається буквоїдством, пише різні приписи і так далі, але не вчиняє дії, які б мала вчиняти. Насправді, якщо припис один чи два рази не виконується, є чітко прописаний механізм щодо звернення до суду про зупинення робіт. Вони можуть застосувати фізичне забезпечення виконання . Це саботаж, який абсолютно можна регулювати на законодавчому рівні», – вважає вона.

Відтак комісія прийняла рішення:

У зв’язку із тим, що не виконані приписи Інспекції ДАБК Львова, звернутися у міську раду Львова про забезпечення прав мешканців гуртожитку – вернутися до суду у питанні повернення у попередній стан гуртожитку згідно планування цього приміщення. Звернутися до ДАБІ Львівської області, щоб вони провели перевірку міської Інспекції ДАБК. Звернутися до профільного заступника голови ЛОДА, щоб взяти на особистий контроль подальший розвиток подій з цього питання.

Згідно даних Youcontrol, керівником ТзОВ «Львівавтокомплектація» є Ольга Андрєєва. Його засновниками є дві канадські фірми: корпорація “ШИППИНГ ТЕКНОЛОДЖИ ЛІМІТЕД” та акціонерна корпорація “МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШН». Зареєстроване підприємство на Стрийській, 45(колишній завод «ЛАЗ»).