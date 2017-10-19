У Львові в вестибюлі гуртожитку підприємець влаштував самочинне будівництво

Міську Інспекцію ДАБК у Львові зобов’яжуть через суд змусити підприємця, що приватизував вестибюль у гуртожитку на Кульпарківській, 139, повернути приміщення мешканцям. Відповідне рішення сьогодні, 19 жовтня, прийняла комісія з питань ЖКГ Львівської облради, передає кореспондент Львівського порталу.
Відтак, у вестибюлі гуртожитку на вулиці Кульпарківській, 139 (колишній гуртожиток «Львівського автобусного заводу») підприємець – ТзОВ «Львівавтокомплектація» – влаштував самочинне будівництво і не допускає туди мешканців.
«У гуртожитку у невідомий спосіб відбулася приватизація. По цьому питанні є зараз два кримінальних провадження в Нацполіції. Є припис Львівської ДАБІ з приводу того, щоб демонтувати наружні виступи у вестибюлі», – повідомив голова комісії Богдан Гагалюк.
За його словами, незважаючи на приписи ДАБІ, зараз у вестибюлі повним ходом йдуть роботи.
Заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак зазначила, що в цій ситуації міська Інспекція ДАБК неналежно виконує свою роботу.
«Це стандартний факт, що Інспекція займається буквоїдством, пише різні приписи і так далі, але не вчиняє дії, які б мала вчиняти. Насправді, якщо припис один чи два рази не виконується, є чітко прописаний механізм щодо звернення до суду про зупинення робіт. Вони можуть застосувати фізичне забезпечення виконання . Це саботаж, який абсолютно можна регулювати на законодавчому рівні», – вважає вона.
Відтак комісія прийняла рішення:
- У зв’язку із тим, що не виконані приписи Інспекції ДАБК Львова, звернутися у міську раду Львова про забезпечення прав мешканців гуртожитку – вернутися до суду у питанні повернення у попередній стан гуртожитку згідно планування цього приміщення.
- Звернутися до ДАБІ Львівської області, щоб вони провели перевірку міської Інспекції ДАБК.
- Звернутися до профільного заступника голови ЛОДА, щоб взяти на особистий контроль подальший розвиток подій з цього питання.
Згідно даних Youcontrol, керівником ТзОВ «Львівавтокомплектація» є Ольга Андрєєва. Його засновниками є дві канадські фірми: корпорація “ШИППИНГ ТЕКНОЛОДЖИ ЛІМІТЕД” та акціонерна корпорація “МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШН». Зареєстроване підприємство на Стрийській, 45(колишній завод «ЛАЗ»).
Катерина Родак