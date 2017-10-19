У ДТП на Кільцевій дорозі Львова загинув невідомий водій

Внаслідок зіткнення на Кільцевій дорозі Львова загинув водій легковика. Водія фури доставили до лікарні на обстеження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, ДТП сталася на на Скнилівському мості, на території Пустомитівського району близько 16.15.

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося між автомобілем «ВАЗ-2170» та тягачем марки «Рено». Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водій вантажівки відправлений до лікарні на обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП та особу загиблого чоловіка.

Вирішується питання про відкриття кримінально провадження.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Кільцевій дорозі Львова потужна ДТП.

Фото: Варта1