У ДТП на Кільцевій дорозі Львова загинув невідомий водій

Внаслідок зіткнення на Кільцевій дорозі Львова загинув водій легковика. Водія фури доставили до лікарні на обстеження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
За даними правоохоронців, ДТП сталася на на Скнилівському мості, на території Пустомитівського району близько 16.15.
Попередньо встановлено, що зіткнення сталося між автомобілем «ВАЗ-2170» та тягачем марки «Рено». Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водій вантажівки відправлений до лікарні на обстеження.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП та особу загиблого чоловіка.
Вирішується питання про відкриття кримінально провадження.
Раніше Львівський портал повідомляв, що на Кільцевій дорозі Львова потужна ДТП.
Фото: Варта1
Андрій Котенський