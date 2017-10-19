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Троє травмованих у ДТП в Харкові лишаються без тями. Серед них вагітна

Омелян Шевчук

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Троє з травмований в наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями. Про це повідомляє місцеве видання Status quo, з посиланням на слова заступника головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні Ірини Лодяної.

За її словами, 30-річна вагітна дівчина, яка постраждала в ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня, – у стані медикаментозного сну, дитині це не зашкодить.

“У вагітної – важка черепно-мозкова травма, але стан наразі стабільний. Операції дівчина, яка перебуває на 6-му місяці вагітності, не потребує”, – йдеться у повідомленні.

Згідно зі словами лікаря, у стані штучної коми перебувають дві сестри – Оксана і Діана.

“Вони – в Харківській лікарні швидкої і невідкладної допомоги. Дівчата в дуже важкому стані, в реанімації. Лікарі поки не беруться говорити, чи виживуть вони. Їм зроблено операції на органах черевної порожнини і грудної клітки, а також нейрохірургічна операція”, – пише видання.

Також повідомляється, що ще троє постраждалих перебувають у стабільному стані.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на її арешт.

Також опубліковано шокуюче відео смертельного наїзду на людей у Харкові (18+)

Українська правда

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