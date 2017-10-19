Справа Димінського: на подушці ДНК не тієї людини, яку видають за водія

Експертиза показала, що ДНК з подушки безпеки автомобіля львівського бізнесмена Петра Димінського належіть не тій людини, яку намагаються видати за водія авто.

Про це в ефірі 112.ua сказав народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

“На сьогодні слідство точно знає, що та людина, яку намагаються видати за водія Мерседеса, який привів до загибелі 30-річної львів’янки, то не та людина, яка була насправді за кермом”, – сказав він.

За словами Геращенка, були зроблені експертиза ДНК з подушки безпеки та експертиза ДНК Димінського з його будинку та особистих речей.

“У нас є сліди ДНК тієї людини, яка сиділа за кермом і вдарилася обличчя у подушку. Були проведені обшуки за місцем роботи і місцем проживання Димінського, вилучалися предмети побуту, щоб виявити сліди його ДНК і порівняти з тими, що є на подушці”, – сказав нардеп.

Він додав, що слідча експертиза ще триває, але вже можна назвати винного.

“Судячи з того, що Димінський уже 2 місяці переховується за кордоном, я думаю, що для багатьох відповідь очевидна – ми розуміємо, хто був за кермом”, – сказав Геращенко.

Наразі готуються відповідні документи для офіційного повідомлення про підозру винуватцю смертельного ДТП.

“Що стосується його охоронців, які були у джипі, вони також переховуються від слідства, яке хоче їх допитати як свідків. Це також опосередковано дає зрозуміти, хто був за кермом”, – сказав Геращенко.

“Слідство триває. Той, хто був за кермом, відповість за загибель дівчини”, – підсумував він.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії.

Родичі загиблої переконують, що за кермом «Мерседеса» перебував сам Димінський, а провину взяв на себе Борщ. Згодом радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував смертельну ДТП біля Львова за участі автомобіля Петра Димінського.

Також додамо, що у Львові арештували охоронця Петра Димінського Андрія Борща за підозрою у вчиненні смертельної ДТП біля Львова.

Окрім цього додамо, що згодом Апеляційний суд міста Львова посадив охоронця Димінського посадили під домашній арешт. Тим часом експертиза ДНК показала, що за кермом автомобіля Димінського, який скоїв ДТП, був не його водій.

Водночас Геращенко закликав Димінського здати аналіз на ДНК, щоби підтвердити непричетність до смертельної ДТП.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів до Женеви.

6 вересня у офісі Димінського проводили обшук. Також стало відомо, що правоохоронців в домі бізнесмена шукали його ДНК. Окрім цього, обшуки проводилися і у медіа-холдингу Димінського.

Фото: Закон і Бізнес

УП