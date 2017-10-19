Сьогодні на Сихів курсує лише половина трамваїв № 8

Сьогодні вночі трапилась пожежа на підстанції «Львівобленерго» Л7, з якої частково живиться мережа ЛКП «Львівелектротранс». Відтак, внаслідок події на Сихів за маршрутом № 8 з 22 вагонів курсує 10. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зараз проводять ремонтні роботи. До 15.00 всі роботи мали б закінчити та відновити планову кількість вагонів на маршруті. Про це повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

«Зараз фахівці «Львівобленерго» та нашої служби енергогосподарства спільно працюють, аби найшвидше відновити нормальне живлення мережі. Планований час, коли вдасться усунути наслідки аварії – 15.00 сьогодні», – повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Маршрут № 2 зараз на Сихів не їздить, він курсує за частково зміненим маршрутом: з вулиці Коновальця на Погулянку та у зворотному напрямку.