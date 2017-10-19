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Садовий пояснив виділення 20 мільйонів громадянці Росії економією коштів

Єва Корнійчук

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Мер Львова Андрій Садовий вважає, що місто зекономило гроші, коли сім років не віддавало ТзОВ «Львівські автобусні заводи» борг за закуплені автобуси до Євро-2-12. Про це він повідомив сьогодні, 19 жовтня, під час брифінгу, передає прес-служба міськради Львова.

«Ми не платили кошти 7 років. Просто не мали можливостей – не мали грошей. Але автобуси забрали і ними користувались. На сьогоднішній день ми вже не маємо іншого варіанту, як заплатити. І ті автобуси виявилися в декілька разів дешевшими, ніж ми би заплатили за них тоді. Це надзвичайно вигідно для громади міста Львова, тому що тоді був курс долара 8, сьогодні – 26. Тому це надзвичайно вигідно з точки зору фінансів для громади міста Львова.

В більшості випадків інші міста платили гроші ЛАЗу. А ЛАЗ їм техніку не давав. Тому ми спершу мали взяти техніку. Але ситуація була така, що заплатити не було змогли: 7 років місто Львів не платило кошти за ті автобуси, які ми отримали, тому що ми боялись різних шахрайських дій. На сьогоднішній день ми маємо це зробити – є відповідні рішення судів. Ми зекономили достатньо багато грошей громади міста. Тому треба подякувати тим людям, які тримали удар», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Як відомо, нещодавно міські депутати погодили меморандум про співпрацю між АТП №1 та ТзОВ «Оптимум-Фактор», яким з міського бюджету для АТП виділяється 19 мільйонів на погашення заборгованості за автобуси до «Євро-2012» перед «Львівським автобусним заводом». Власне частку у ТзОВ «Оптимум-Фактор» має Таїсія Саніна – дружина росіянина Ігоря Чуркіна, який свого часу розорив ЛАЗ.

Як писав Львівський портал, більшість закуплених за 41 мільйон автобусів простоює в автопарку АТП №1 в несправному стані.

 

 

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