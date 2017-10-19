Садовий пояснив виділення 20 мільйонів громадянці Росії економією коштів

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що місто зекономило гроші, коли сім років не віддавало ТзОВ «Львівські автобусні заводи» борг за закуплені автобуси до Євро-2-12. Про це він повідомив сьогодні, 19 жовтня, під час брифінгу, передає прес-служба міськради Львова.

«Ми не платили кошти 7 років. Просто не мали можливостей – не мали грошей. Але автобуси забрали і ними користувались. На сьогоднішній день ми вже не маємо іншого варіанту, як заплатити. І ті автобуси виявилися в декілька разів дешевшими, ніж ми би заплатили за них тоді. Це надзвичайно вигідно для громади міста Львова, тому що тоді був курс долара 8, сьогодні – 26. Тому це надзвичайно вигідно з точки зору фінансів для громади міста Львова.

В більшості випадків інші міста платили гроші ЛАЗу. А ЛАЗ їм техніку не давав. Тому ми спершу мали взяти техніку. Але ситуація була така, що заплатити не було змогли: 7 років місто Львів не платило кошти за ті автобуси, які ми отримали, тому що ми боялись різних шахрайських дій. На сьогоднішній день ми маємо це зробити – є відповідні рішення судів. Ми зекономили достатньо багато грошей громади міста. Тому треба подякувати тим людям, які тримали удар», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Як відомо, нещодавно міські депутати погодили меморандум про співпрацю між АТП №1 та ТзОВ «Оптимум-Фактор», яким з міського бюджету для АТП виділяється 19 мільйонів на погашення заборгованості за автобуси до «Євро-2012» перед «Львівським автобусним заводом». Власне частку у ТзОВ «Оптимум-Фактор» має Таїсія Саніна – дружина росіянина Ігоря Чуркіна, який свого часу розорив ЛАЗ.

Як писав Львівський портал, більшість закуплених за 41 мільйон автобусів простоює в автопарку АТП №1 в несправному стані.