Рецидивістка обікрала на Львівщині поляка, який приїхав у гості до нареченої

У Старому Самборі на вокзалі обікрали 25-річного поляка, який приїхав в Україну до нареченої. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівської області.

Так, у Старосамбірське відділення поліції 18 жовтня звернувся іноземець, який приїхав в Україну до нареченої.

Заявник повідомив, що, знаходячись у залі очікування залізничного вокзалу, він заснув. Скориставшись цим, невідома особа викрала рюкзак іноземця, в якому знаходились документи, особисті речі, банківські картки та готівкові кошти – близько 100 польських злотих та 100 гривень.

Як встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетна раніше судима 28-річна місцева мешканка. Речові докази у неї вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: pershij.com.ua