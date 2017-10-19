Під львівським «Вернісажем» проведуть археологічні дослідження

З наступного тижня Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» розпочне роботи на території Низького замку (між вул. Низький замок, вул. Театральною, вул. Лесі Українки та пр. Свободи у Львові). Замовником робіт на проведення археологічних досліджень є управління охорони історичного середовища ЛМР. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ми працюємо давно з «Рятівною археологічною службою». Відповідно, управління охорони історичного середовища є замовником виконання археологічних досліджень не тільки на території Низького замку, але й інших територій. Вже проведено археологічні дослідження пл. Св. Теодора, підніжжя Замкової гори, території біля церкви св. Миколая. Зараз розпочнуться дослідження на території Низького замку. Договір підписано на суму 130 тис. грн.

Територія Низького замку – це дуже цікава ділянка і місто давно чекало на ці дослідження. Ми хотіли б знайти там фрагменти церкви св. Катерини, про яку всі говорять, але ніхто точно не знає, де вона була розташована. Тому цими дослідженнями нам вдасться локалізувати розташування цієї церкви і відкрити ще якусь нову сторінку давньої історії міста Львова», – розповіла начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Археологічні дослідження на території Низького замку планують розпочати з наступного тижня. Орієнтовна тривалість робіт – один місяць. Площа досліджень 30 м2, глибина дослідження орієнтовно 5 м.

«Археологічні дослідження, які розпочнуться з наступного тижня дадуть можливість зачепитися за перші рештки мурованого Низького замку і це дозволить прив’язати Низький замок до сучасної забудови міста Львова.

Також важливість дослідження Низького замку є необхідною не лише з позиції наукових досліджень, а навіть з позиції того, що ця територія є привабливою з різних сторін: наукової, туристичної, інвестиційної.

Проведені дослідження цієї території можуть багато дати для міста. Зокрема віднайдені фрагменти Низького замку можуть бути музеєфіковані та стати туристичною атракцією Львова.

Я також припускаю, що ми можемо не натрапити на рештки Низького замку в цьому розкопі і треба буде на наступний рік закладати нові дослідження», – повідомив директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Олег Осаульчук.

За його словами, археологічні дослідження розпочинають саме зараз, оскільки підприємці, які мають об’єкти на цій території, просили якомога пізніше восени розпочати роботи, максимально «не зачіпаючи» туристичного сезону.

Історична довідка

Перша згадка про Низький замок датується 1292 роком. Замок був побудований князем Левом, сином Данила Галицького, в 1270-х роках, і згодом саме сюди перенесли княжий двір з Високого замку.

З історичних джерел відомо, що Низький замок спершу був дерев’яний, а потім його збудували з каменю і цегли. Він мав власні мури і вежі, рови і вали. Всередині був палац, каплиця святої Катерини з дерев’яною дзвіницею і житлом пароха, судові та архівні приміщення, в’язниця тощо.

Спершу пожежа 1565 року, а пізніше і постійна волога від ріки, суттєво знищили замок. 1802 року австрійська влада продала руїни фортеці, і з замкового каменю збудували частину кам’яниць на вулиці Краківській.