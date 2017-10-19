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Наречена, яка святкувала весілля у «Панській чарці»: «Я прийшла за святом, натомість отримала біду»

Дарина Смеречанська

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Наречена, яка святкувала весілля у «Панській чарці», де після бенкету  потруїлися гості, висловила своє глибоке обурення з приводу цієї ситуації і звинуватила ресторан у безвідповідальності та непрофесійності. Про це користувачка Талька Кобилецька написала у Facebook.

«Панська чарка», моїй злості на вашу безвідповідальність немає меж, і за такий підхід Ви повинні відповідати. Троє моїх дівчаток в стаціонарній інфекційній лікарні, інші рятуються вдома. 16 жовтня ми святкували у Вашому закладі з моїм колективом моє одруження, натомість бачите, що отримали. Найгірше те, що я не мала поняття в той момент про те, що з суботи на неділю у вас було отруєння гостей , а Ви замість того, щоб закрити заклад і провести внутрішнє розслідування продовжували приймати замовлення на банкети! Я прийшла до Вас з своїм солодким ,а Ви мені сказали що у нас не можна свого нічого, так як був прикрий випадок. Я не могла на той момент уявити, що він був переддень. І вирішила , що загалом це цілком правильний підхід , адже за якість чужих страв Ви не відповідаєте. Це обурює мене найбільше. Як можна, не провівши аналізу, дезінфекції і так далі приймати далі у себе гостей! Це меганепрофесійно! Я прийшла за святом, натомість отримали біду… Моя злість і зіпсований настрій не мають меж. Вибираючи Ваш ресторан, покладалась на Вашу репутацію і аж ніяк не могла подумати, що, заробляючи гроші, Ви можете дозволити таку халатність по відношенню до ваших гостей !Прикріплюю фото і маю всі довідки з інфекційного відділення! Так це не залишу, бо для цих людей , яких до вас привела, хотіла особливо гарного свята! P.S. Ваш основний аргумент, що звучав для людей, що отруїлися з суботи на неділю, для мене не актуальний, тому що ні однієї страви, окрім приготовлених у Вашому закладі, на нашому столі не було», – написала вона.

Фото:  Facebook-користувачка Талька Кобилець

 

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