Для збереження історико-культурної спадщини та природоохоронні проекти Львівщині дадуть 6,5 млн євро

Львівщина залучила понад 6,5 мільйонів євро для реалізації транскордонних проектів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, серед 17 проектів, відібраних кілька днів тому до фінансування, 10 реалізовуватиметься на території Львівської області у співпраці з партнерами з прикордонних регіонів Польщі та Білорусі.

«Той успіх, який ми привезли з собою з Мінську, це результат колосальної роботи. До фінішу дійшли усього 17 проектів, які потрапили у зону фінансування, серед них – 10 представлені з української сторони. Мені дуже приємно, що сьогодні наша область представлена на високому рівні, що стосується написання проектних пропозицій і тих пропозицій, які стосуються фінансування, – зазначила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак. – На нас покладають дуже великі надії та сподівання у реалізації цих проектів. Тому можна сміливо сказати про те, що від сьогодні розпочинається новий старт важкої, копіткої щоденної праці».

Загалом за залучених понад 6,5 мільйонів євро упродовж 2018-2020 років реалізують інсвестиційні заходи із збереження пам’яток історико-культурної спадщини у Підкамені, Уричі, Раві-Руській, Сколе, природноохоронні проекти реалізують в Червонограді, Східниці, Добромилі, Сокальському районі та Яворівському національному природному парку.

Як зазначила виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин, на конкурс у межах цього пріоритету загалом подали заявки 352 проекти на загальну суму понад 480 мільйонів євро, з них відібрали 146 проекти, а потім визначили 17, що затвердили до фінансування.

Загальний бюджет 17 проектів складає 33,25 мільйони євро.

Зазначимо, що Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020, що фінансується Європейським Союзом, має на меті підтримку транскордонних процесів розвитку у 16 прикордонних регіонах Польщі, Білорусі та України, в тому числі на території Львівської області. Програма реалізується шляхом фінансування транскордонних партнерських проектів у таких пріоритетах як спадщина, доступність, безпека та кордонж.

Загальний бюджет програми становить понад 180 мільйонів євро.

З переліком проектів-переможців, що реалізовуватимуться на території Львівської області можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що у грудні 2017 року очікується відбір проектів, що мають на меті розбудову транспортної та прикордонної інфраструктури, а у березні 2018 року – затвердження переліку проектів-переможців у сфері безпеки та охорони здоров’я. Окрім того, варто зазначити, що восени наступного року відбудеться другий конкурс малих проектів Програми у пріоритеті “Спадщина”.

Фото: uamodna.com