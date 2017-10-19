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На вулиці Рильського відкрили дитсадок, який не працював 15 років

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Сьогодні відбулось відкриття садочка на вул. Рильського, 9, який не працював більше 15 років. Зараз тут може займатись понад 130 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Приміщення дошкільного навчального закладу № 9 на вул. Рильського, 9 не експлуатувались більше 15 років. Було передано у комунальну власність міста у 2009 році.

Роботи з реконструкції ДНЗ були розпочаті підрядною організацією КП «Львіврембудпостач» у 2010 році. Вартість робіт становила 1 550 000 грн. Відповідно до договору підряду, були виконані такі роботи: підсилення фундаментів зовнішніх стін, змонтовано автономну котельню, частково замінено інженерні мережі, частково відремонтовано покрівлю, утеплено фасад, частково виконано благоустрій території та встановлено огорожу.

У 2013 році ТзОВ «Укрдизайнгруп» завершено коригування розробленої у 2009 році проектно-кошторисної документації для завершення робіт з проведення реконструкції приміщень з метою відновлення діяльності ДНЗ.

Впродовж 2014-2015 років відділом освіти Личаківського району п’ять разів оголошувалась процедура закупівлі робіт з реконструкції ДНЗ № 9, однак жодної пропозиції не було подано.

За результатами конкурсних торгів у 2016 році визначено виконавцем робіт з відновлення ДНЗ Ві АЙ Пі «Будівельна компанія».

За період 2010-2017 років для ДНЗ № 9 за кошти міського бюджету було виконано робіт на 11 млн. 874 тис. грн.

Місткість закладу розрахована на 5 груп. У дошкільний навчальний заклад заплановано у 2017 році зарахувати 135 дітей.

Нагадаємо, у 2017 році відкрито 23 додаткові групи (ДНЗ №17  – 5 груп, 150 – 1 група, 116 – 4 групи, 14 – 2 групи, 39 – 4 групи, 35 – 1 група, 48 – 1 група, 9 – 5 груп), заплановано відкрити ще 7 груп (ДНЗ № 17 – 5 груп, 150 – 1 група, 166 – 1 група).

Також заплановано, що в місті буде відновлено: ДНЗ № 111 (вул. Виговського, 1) – 6 груп, ДНЗ № 102 (вул. Медової Печери, 13) – 7 груп, ДНЗ № 97 ( вул. Дністерській, 25 ) – 4 групи, СЗШ № 70 (вул. Дорога Кривчицька, 3) – 3 групи, ДНЗ № 96 (вул. Клепарівська, 81) – 4 групи, на Білогорщі – 4 групи, вул. Сяйво – 2 групи, вул. Чижевського – 2 групи.

Довідка

В ДНЗ та НВК м. Львова станом на 1 вересня 2017 року виховується 27 612 дітей. Охопленість дошкільною освітою становить 91%.

Цього року не зараховано до ДНЗ через брак місця – 3 600 дітей. У 2017 році зараховано 7 200 дітей.

У бюджеті розвитку цього року є 23,1 млн. грн. на садочки

У м. Львові загалом є 120 ДНЗ (комунальної власності – 108 ДНЗ,  27 612, приватної – 12 ДНЗ, 816 дітей).

Фото: ЛМР

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