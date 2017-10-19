На вулиці Рильського відкрили дитсадок, який не працював 15 років

Сьогодні відбулось відкриття садочка на вул. Рильського, 9, який не працював більше 15 років. Зараз тут може займатись понад 130 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Приміщення дошкільного навчального закладу № 9 на вул. Рильського, 9 не експлуатувались більше 15 років. Було передано у комунальну власність міста у 2009 році.

Роботи з реконструкції ДНЗ були розпочаті підрядною організацією КП «Львіврембудпостач» у 2010 році. Вартість робіт становила 1 550 000 грн. Відповідно до договору підряду, були виконані такі роботи: підсилення фундаментів зовнішніх стін, змонтовано автономну котельню, частково замінено інженерні мережі, частково відремонтовано покрівлю, утеплено фасад, частково виконано благоустрій території та встановлено огорожу.

У 2013 році ТзОВ «Укрдизайнгруп» завершено коригування розробленої у 2009 році проектно-кошторисної документації для завершення робіт з проведення реконструкції приміщень з метою відновлення діяльності ДНЗ.

Впродовж 2014-2015 років відділом освіти Личаківського району п’ять разів оголошувалась процедура закупівлі робіт з реконструкції ДНЗ № 9, однак жодної пропозиції не було подано.

За результатами конкурсних торгів у 2016 році визначено виконавцем робіт з відновлення ДНЗ Ві АЙ Пі «Будівельна компанія».

За період 2010-2017 років для ДНЗ № 9 за кошти міського бюджету було виконано робіт на 11 млн. 874 тис. грн.

Місткість закладу розрахована на 5 груп. У дошкільний навчальний заклад заплановано у 2017 році зарахувати 135 дітей.

Нагадаємо, у 2017 році відкрито 23 додаткові групи (ДНЗ №17 – 5 груп, 150 – 1 група, 116 – 4 групи, 14 – 2 групи, 39 – 4 групи, 35 – 1 група, 48 – 1 група, 9 – 5 груп), заплановано відкрити ще 7 груп (ДНЗ № 17 – 5 груп, 150 – 1 група, 166 – 1 група).

Також заплановано, що в місті буде відновлено: ДНЗ № 111 (вул. Виговського, 1) – 6 груп, ДНЗ № 102 (вул. Медової Печери, 13) – 7 груп, ДНЗ № 97 ( вул. Дністерській, 25 ) – 4 групи, СЗШ № 70 (вул. Дорога Кривчицька, 3) – 3 групи, ДНЗ № 96 (вул. Клепарівська, 81) – 4 групи, на Білогорщі – 4 групи, вул. Сяйво – 2 групи, вул. Чижевського – 2 групи.

Довідка

В ДНЗ та НВК м. Львова станом на 1 вересня 2017 року виховується 27 612 дітей. Охопленість дошкільною освітою становить 91%.

Цього року не зараховано до ДНЗ через брак місця – 3 600 дітей. У 2017 році зараховано 7 200 дітей.

У бюджеті розвитку цього року є 23,1 млн. грн. на садочки

У м. Львові загалом є 120 ДНЗ (комунальної власності – 108 ДНЗ, 27 612, приватної – 12 ДНЗ, 816 дітей).

Фото: ЛМР